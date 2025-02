Wiener Opernball: Primaballerina Liudmila Konovalova bringt Österreichs berühmtestes Schmuckstück mit

Liudmila Konovalova ist Erste Solotänzerin am Wiener Staatsballett. Ihre Ausbildung absolvierte die gebürtige Russin an der Moscow Bolshoi Ballett Academy. Bevor sie 2010 nach Wien kam und 2011 zur Ersten Solotänzerin befördert wurde, war sie beim Staatsballett in Moskau und anschließend in Berlin tätig. Nun tanzt sie hauptsächlich in der Wiener Staatsoper, aber reist regelmäßig für Gastauftritte um die ganze Welt. Liudmila Konovalova konnte in ihrer Laufbahn zahlreiche internationale Wettbewerbe für sich entscheiden, darunter der „ÖTR“-Wettbewerb in Wien (2018), „Premio Capri Danza International“ (2018) und „Premio MADSS Étoile Internationale“ (2019). Zu ihrem Repertoire zählen Klassiker wie Schwanensee, der Nussknacker und Giselle, aber auch moderne Interpretationen, darunter ein Sommernachtstraum, A Million Kisses To My Skin und With a Chance Of Rain. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Tänzerin ist sie als Trainerin sowie Mentorin für Nachwuchstalente tätig.

www.liudmila-konovalova.com