Spitzentöne: Die Probleme und Benefizien der fast schon wieder beendeten Festwochen

In korrekter Länge lautet das Zitat aus Matthäus 26 so: „Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus (Jakobus d. Ä., Johannes, Anm.) und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und wachet mit mir! Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist’s möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst!“ In weiterer Folge konstatiert der Erlöser noch „der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach“, dann kommen auch schon die Hohepriester und Ältesten mit Stangen, und wenig später wäscht Pilatus seine Hände in Unschuld.

Soweit der theologische Aspekt, auffallend insofern, als Elfriede Jelinek ihren Regisseuren sonst jede Freiheit lässt. Sie hat mit der Erfindung der „Textfläche“ alle diesbezüglichen Genehmigungen erteilt und damit das europäische Theater verändert wie zuletzt Brecht: Aus sprachwütigen, hoch musikalischen Textkonvoluten müssen Dialoge, Situationen, Gestalten erst modelliert werden. Der Jelinek-Intimus Christoph Schlingensief hat 2003 aus „Bambiland“ nur wenige Sätze belassen, und doch war alles da.

„Burgtheater“ ist aber mehr als 20 Jahre vorher entstanden, eine an Nestroy Maß nehmende, in der Sprachtradition der Wiener Gruppe anarchisch überdrehende Posse mit verteilten Rollen. Sie funktioniert erstaunlich gut, und dass einem jüngeren Publikum die handelnde Familie Wessely-Hörbiger nicht mehr bekannt ist, tut nichts zur Sache: Es geht, zeitlos, um Opportunismus in der Kunst. Man muss auch nicht Geschichte des englischen Spätmittelalters studiert haben, um „Richard III.“ zu verstehen.