Valentin Oman: "Der Zufall ist mein treuester Begleiter!"

Heute ist er lieber im Atelier als in der Kirche. Beinahe täglich ist er dort anzutreffen. "Aktuell mein einziger Sport", versichert er und erzählt von seiner "jämmerlichen" Saison beim Fliegenfischen an der Soča. Nur einen einzigen Fisch habe er diesen Sommer gefangen. Und doch vermag man es ihm nicht so recht zu glauben, dass er sonst ganz ohne Sport auskommt. Immerhin wird Oman Ende des Jahres 90 - ein Alter, das man ihm nicht ansieht. Sein Jungbrunnen? Die Kunst. "In einem anderen Job wäre ich vermutlich nicht so alt geworden. Hier habe ich keinen Chef und all die Schwierigkeiten, die ich habe, mache ich mir selbst", scherzt er. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht: "Maler zu sein ist schließlich kein Beruf -ich beschreibe es immer als unheilbare Krankheit, die glücklicherweise nicht wehtut."

Und auch an Themen scheint es ihm nicht zu mangeln, auf "den Kuss der Muse" brauche er heute nicht mehr zu warten. So hat auch der Nahostkonflikt längst Einzug in seine Arbeit gefunden. Für Oman eine weitere Bestätigung, dass sein "Ecce Homo" nach wie vor nicht obsolet ist. "Das Tragische ist, dass es in kritischen Situationen stets die unfähigsten Politiker gibt. Es ändert sich leider eben doch nichts - der Mensch bleibt mir ein Rätsel."