Der „Steiermarkhof“ im Zeichen der „Kraft der Weiblichkeit“

Wenn die große Ausstellung zum Thema „Die Kraft der Weiblichkeit“ im Grazer Hotel „Steiermarkhof“ über die Bühne geht, so ist das nicht nur ein wichtiger Moment für die Kunst in der Steiermark, sondern auch ein bedeutender Augenblick für Frauen in der Kunst.

Die Ausstellung zeigt einen aktuellen Abriss der gegenwärtigen Situation von zeitgenössischer Kunst in der Steiermark. Helga Hudin, Asma Kocjan und Sabine Pelzmann präsentieren mit verschiedenen Techniken und Positionen fast 50 Werke in der Hofgalerie des „Steiermarkhofs“. „Die Kraft der Weiblichkeit“ bietet wichtigen Vertreterinnen der weiblichen Kunst in der Steiermark einen Raum. In der Ausstellung geht es auch um das Selbstverständnis sowie um gesellschaftliche Positionen von Frauen in der Kunst.