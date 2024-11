Meine Begeisterung für das Buch habe ich Ihnen schon in meinem vorwöchigen Newsletter nicht verborgen. (Sollten Sie den übrigens unentgeltlich abonnieren wollen, werden Sie es vielleicht bereuen und können ihn diesfalls gleich abbestellen. Vielleicht erdulden Sie mich aber auch als übermäßig beredsamen freitäglichen Morgengast, dann würde ich mich gern über den nebenstehenden Code bei Ihnen einladen). Zum Buch also, das soeben in der „Edition a“ erschienen ist. Es heißt „Große Momente der Zeitgeschichte“, und in ihm sind Hugo Portischs Kommentare für den ORF gesammelt, Erklärstücke für Generationen, ausgewählt und ediert von Portischs vielleicht letztem Vertrauten, dem ORF-III-Direktor Peter Schöber. Und wie es mich über emotionale Wege vom Größten ins Kleinste führt! Dieser Sonntagvormittag im Hochsommer 1968 zum Beispiel: Ich stieg mit der Mutter über den herausfordernden Wilhelminenberg zum familieneigenen Schrebergarten auf, da hielten wir bei einem auf der Rosenackerstraße geparkten roten Skoda inne. Fahrzeuge mit tschechoslowakischem Kennzeichen kreuzten damals zu Dutzenden auf den Wiener Straßen, denn das Ende des Prager Frühlings hatte einen Flüchtlingsstrom auf den Weg befördert. Aber in der nach geschnittenem Gras und Rosenbüschen duftenden Geborgenheit der Peripherie erschien mir das Vehikel wie ein Wink von hoch oben: Ich entnahm der ledernen Geldbörse mit dem Hirschmotiv 20 Schilling und deponierte sie unter dem Scheibenwischer des unbekannten Mitmenschen. Den Fingerzeig hatte mir allerdings in Wahrheit nicht Gott, sondern ein paar Tage vorher der Fernsehkommentator Hugo Portisch gegeben. „Nun, meine Damen und Herren“ – als er am 30. Juli 1968 mit der ihm eigenen, sich fast überschlagenden und doch glasklaren Emphase seinen Bericht einspielte, stand er in Prag, und die Truppen des Warschauer Paktes hatten sich schon in Bewegung gesetzt.