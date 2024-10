So leuchtet der Abgrund

Doch zunächst zur Vorgeschichte: Als Kurtág 1957 Beckett „Endspiel“ in Paris sah, geriet er in den Bann dieses Werks. Jahrzehnte später trat Alexander Pereira, damals noch Intendant der Oper in Zürich mit dem Auftrag an ihn heran, diese Oper zu vertonen. Die Jahre vergingen, Pereira wurde Intendant der Salzburger Festspiel, ging an die Mailänder Scala, und Kurtág war immer noch nicht fertig. Dann, 2018, war es so weit, Kurtág war bereits 92 Jahre, „Fin de Partie“ kam zur Uraufführung.