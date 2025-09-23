Sinnlose Liebesflucht

Manfred liegt im Bett, den Deckensaum bis ans Kinn hochgezogen. Marions akutes Redebedürfnis hat ihm den letzten Nerv gezogen. Es hat den altbekannten Fluchtreflex bei ihm ausgelöst. Wissenswert ist, dass es Trigger (Auslöser für Emotionen) gibt, die ein regelrechtes Vermeidungsverhalten zur Folge haben: sowohl Regression als Rückkehr in eine kindlich liegende Position bei der angegriffenen Person als auch kindliche Wut und Verzweiflung bei der attackierenden Person. Wobei weder er zum ängstlich-vermeidenden Knaben mutieren noch sie ihm wie als Scheidungskind dem Vater durch alle Zimmer gleichsam nachjagen müsste. Die Szene ist eine Wiederholung im Drehbuch des Lebens. Trigger sind unscheinbare Auslöser eines eigentlich unnötigen Verhaltens in wiederkehrenden Situationen.

Darum fragen Sie sich bitte, wenn toxische Beziehungsmuster wiederholt auftreten: Was wird hier emotional aufgewirbelt und was wird an alten seelischen Erschütterungen reaktiviert, so dass es zu solchen Überreaktionen kommt: Flucht oder Angriff? Welcher erwachsene Mensch hat es nötig, sich unter die Bettdecke zu verkriechen, nur weil seine Partnerin ihm Fragen stellt? Woher kommt dieser Stress wirklich? Und wieder geht es Marion darum, herauszufinden, weshalb Manfred seit einigen Jahren kein Interesse mehr an ihrem früher leidenschaftlichen Liebesleben zeigt. Manfreds Reaktion ist sofortiger Rückzug. Hier nun Lösungsansätze in einer Paartherapie: