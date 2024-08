Rudolph Moshammer wurde am 27. September 1940 in München geboren. Er erlangte als Modedesigner in den 1980ern Bekanntheit durch seine exzentrischen Auftritte - immer mit dabei war seine Hündin Daisy. Für Aufsehen sorgte auch sein Tod. Moshammer wurde am 14. Januar 2005 in seinem Haus in Grünwald ermordet. Seine Homosexualität, die erst nach seinem Tod öffentlich bekannt wurde, hatte Moshammer zu Lebzeiten geheim gehalten.