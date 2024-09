So tief und drohend, in solch finster glühenden Farben hängen die Wolken über den Verworfenen und Verlorenen. Betörend schön ist das Bühnenbild, das Katrin Brack für den Einstands-"Hamlet" der neuen Burgtheaterdirektion gefertigt hat. Selbst giftige Skeptiker der postdramatischen Faschiermaschine halten beim Anblick der Szenenfotos kurz in ihren Vorurteilen inne. Dabei wird Shakespeares Text von der Regisseurin Karin Henkel mit aller Konsequenz in die Mangel genommen, ohne dass dem Haus bis Redaktionsschluss mehr als dramatische Flurfunkverlautbarungen zu entlocken gewesen wären.

Das journalistische Selbsthilfekommando landet fernmündlich in einem Park an der Loire, ein Schloss im Hinter-, zwei Bronzehirsche im Vordergrund. Michael Maertens, ein Atout der alten wie der neuen Direktion, vergönnt sich hier ein letztes Atemholen, ehe am 5. September mit dem dekonstruierten "Hamlet" die Direktion des Schweizers Stefan Bachmann eröffnet wird.

Was uns da nun tatsächlich erwartet? "Es hat sich", hebt die markante Stimme in kantenscharfem Norddeutsch an, "ja schon herumgesprochen, dass es eine Hamlet-Bearbeitung oder -Interpretation oder, wie Kritiker das gerne bezeichnen, postdramatische Zerstückelung wird. Es ist aber tatsächlich so, dass ich mich gerne dramatisch und inszenatorisch verführen lasse und mich das sehr interessiert, was wir da machen, und mir auch großen Spaß bringt."

Sofern im dramaturgischen Gebilde Rollen festgesetzt sind, verkörpert Maertens den Erzschurken Claudius, der seinen eigenen Bruder – Hamlets Vater – umgebracht hat, um sich selbst zum König zu machen. "Im Endeffekt spiele ich die Rolle, die mir vom Alter her zusteht", übt sich Maertens, 60, in der Erkenntnis der eigenen Endlichkeit. "Eine faszinierende Rolle, und ohne mir selbst nahetreten zu wollen, habe ich den Verdacht, dass wir dem Hamlet sehr viel näherrücken als damals, als ich ihn zu meinem Einstand in Wien gegeben habe.