In einer kleinen Stadt am Niederrhein wuchs Höller direkt am Waldrand auf. Leben bedeutete für sie Sport und Abenteuer. Neben einer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau investierte sie jede freie Minute und all ihr Geld in Stunt-Workshops und spezielles Training. Richtig abrollen. Aus großer Höhe fallen, ohne sich zu verletzen. Sicher mit Autos driften. Das war ihre Welt. „Ich wollte nie einen normalen Beruf“, sagt die 37-Jährige über ihren Weg in die Stuntbranche. Eine Branche, in der Perfektion, Körperbeherrschung und kalkuliertes Risiko zählt. Höller wurde Hauptdarstellerin der Stuntshow im Movie Park Germany in Bottrop und während der Arbeit dort für die TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ als Kandidatin entdeckt. Sie arbeitete als Actionmodel und baute ein 24-köpfiges Stunt-Team für Filmproduktionen, Shows und Workshops auf.

Höllers Auftritt als Engel mit brennenden Flügeln am Wiener Rathausplatz 2012 gilt in der -Life Ball--Geschichte als historischer Moment. Privat war sie damals schon seit zwei Jahren mit Air-Race-Pilot Hannes Arch glücklich. Gemeinsam entwickelten die beiden spektakuläre Stunts: Arch steuerte einen Helikopter, Höller baumelte von dessen Kufen. Bis zum Tag X hatte das Paar sechs gemeinsame Jahre.