Mehrgenerationen-Wohnen: Ist das die Wohnform der Zukunft?

Zwar sind finanzielle Gründe häufig der Auslöser, eine Mehrgenerationen-WG in Betracht zu ziehen, doch das Modell hat weitreichende Vorteile. In Mehrgenerationen-Wohnprojekten können Ältere von den Jüngeren Unterstützung im Alltag erhalten, während sie ihr Wissen und ihre Erfahrung an die nächste Generation weitergeben. Die jüngeren Bewohner, sei es in der Ausbildung oder als junge Eltern, profitieren wiederum von der Unterstützung der älteren Generationen, die oft mehr Zeit und Erfahrung mitbringen.

Ein Beispiel ist das Projekt "Lebensraum" in Berlin, wo junge Familien und Senioren gezielt zusammengebracht werden. Die älteren Bewohner übernehmen die Kinderbetreuung, während die jüngeren Familienangehörigen beim Einkaufen und in der Gartenarbeit helfen. Hier entstehen gegenseitige Unterstützung und eine Struktur, die oft den Kontakt zur biologischen Familie ersetzt.

Psychologen und Soziologen sehen in diesem Modell große Chancen. Studien zeigen, dass enge soziale Netzwerke und gegenseitige Hilfe das Wohlbefinden der Bewohner erheblich steigern. Untersuchungen in Europa bestätigen, dass ältere Menschen, die in einer solchen Gemeinschaft leben, seltener an psychischen Erkrankungen leiden und länger eigenständig bleiben. Solche Projekte schaffen also nicht nur finanziellen, sondern auch gesundheitlichen Mehrwert.