Maria Callas: Das Verhängnis des göttlichen Originals

Tragödie einer Höchstbegabten

Spannend ist, was Seitter über den Auftritt der Callas zu erzählen weiß. Die Aura war die intensive, sensible einer Audrey Hepburn. Und die Stimme! Schlank, aber kraftvoll, von glatter, gleißender Schönheit. Die Ovationen nach der Wahnsinnsszene waren außer aller Norm.

Aber ihre Aufnahmen kennzeichnet doch ein immer schärfer werdendes Tremolo, das zwar fiebrige Leidenschaft vermittelte, aber auch eine unstete, gefährdete Gesangslinie nach sich zog?

Da entrollt Seitter die Tragödie einer Höchstbegabten, die in die Mühle der Marketing-Industrie stürzte. Die junge Frau aus griechischer Einwandererfamilie war mit der Mutter aus New York in die alte Heimat zurückgekehrt. 1949 heiratete sie den italienischen Zementkönig Giovanni Battista Meneghini, der die junge Sopranistin als etwas bizarre Existenz mit Chauffeur- und Nerzmantelstaffage durch die italienische Provinz pilotierte. Auch im fernen Mexiko feierte man sie stürmisch. Die Callas war damals eine kompakt gebaute junge Frau, die Stimme in Bestverfassung, und sie sang alles, von der Rosina im „Barbier von Sevilla“ bis zur Brünnhilde in Wagners „Walküre“.

Ein Einspringen in Florenz brachte die Wende zur Weltprominenz. „Da ging die Rallye los“, sagt Seitter. „Sie hat stark abgenommen und sich viele Feinde gemacht, die sie genau beobachtet haben. Das alles ist ihr nicht gut bekommen.“ Als sie 1956 als 33-Jährige in Wien auftrat, war die Stimme noch für ein paar Jahre in Ordnung. „Aber im Grund hatte sie den Höhepunkt in einem Alter, in dem die Karriere für andere erst wirklich beginnt, schon überschritten.“ 1958 musste sie einen Auftritt an der „Met“ in New York unterbrechen. Ein Jahr später gab sie ebendort Verdis Lady Macbeth ab. Als Einspringerin begann die um drei Jahre jüngere Wienerin Leonie Rysanek eine Weltkarriere, die klüger und glücklicher verlief als die der heute ins Unermessliche ikonisierten Kollegin.