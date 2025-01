Papst Franziskus: „Mach, dass es nicht allzu weh tut“

Die Polizei hatte diese Jungs und Mädchen über 100 Jahre lang abgeholt, einfach aus ihren Familien gerissen, damit die Nonnen in katholischen Internaten ihnen beibrachten, wie man zu Maria betet, und um sie zu zwingen, zu vergessen, was ihre Eltern sie gelehrt hatten: Nämlich wie man in einem Wald in ­Kanada überlebt. In den Internaten waren sie an sexualisierter Gewalt gestorben, an Hunger und der Tatsache, dass man ihnen, wenn sie krank wurden, die nötigen Medikamente verwehrte. Der Papst hatte sich an diesem Tag in Kanada das alles von den Opfern oder ihren Hinterbliebenen angehört, dann waren die Kameras abgebaut worden, die kanadischen Journalisten und Politiker gegangen und nur wir, aus dem Gefolge des Papstes, waren noch da.

Ich erinnere mich, dass Franziskus plötzlich so erschüttert war, dass er auf einmal nicht mehr konnte. Er scherte sich nicht um das Protokoll. Er blieb ­einfach sitzen und weinte. Das war einer dieser Momente, in denen auf einmal nicht mehr Papst Franziskus vor uns saß, da war der Einwanderersohn aus Argentinien, der auf dem Thron des Papstes gelandet war und für seine Vorgänger geradestehen musste. Da war der Junge aus dem Stadtteil Flores in Buenos Aires, dessen Familie sich gegen die ­Armut stemmen musste, der mit einem Ball aus Lumpen Fußball gespielt hatte und der sein ganzes Leben auf eine ­Kirche gesetzt hatte, deren Verbrechen jetzt ihm angelastet wurden. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet der erste Papst aus Lateinamerika auch die entsetzliche Wahrheit über die katholische Kirche ans Tageslicht bringen will. Er weiß, dass es ein österreichischer Bischof ausgerechnet im Vatikan gewesen war, der Grazer Alois Hudal, der seinem Landsmann Franz Stangl aus Altmünster im Salzkammergut zur Flucht über Syrien nach Südamerika verhalf. Stangl war als Lagerkommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka für den Mord an über 400.000 Menschen verantwortlich.

Ich habe fünf Bücher über diesen Papst geschrieben und es war immer schwer, die Geschichte dieses Menschen Jorge Mario Bergoglio zu erzählen. Die Menschen wollten nicht Jorge Mario Bergoglio kennenlernen, sie wollten wissen, warum dieser Papst nicht mehr unternahm, um einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen, den Hunger auf der Welt zu bekämpfen oder die Massaker im Nahen Osten zu lindern.