Lady Gaga: Den Oscar im Blick

In der dritten Hauptrolle – nach „A Star Is Born“ und „House of Gucci“ –spielt Lady Gaga an der Seite von „Joker“ Joaquin Phoenix die Musiktherapeutin Dr. Lee Quinzel, später Harley Quinn, die fasziniert von dessen bizarrem Charme eine romantische Obsession für den inhaftierten, psychisch labilen Arthur Fleck entwickelt, der als Joker zum mehrfachen Mörder geworden war.

Die Grammy- und Oscar-gekrönte Sängerin („Shallow“) spielt Harley Quinn auf persönlichem Wunsch von Regisseur Todd Phillips. Gemeinsam mit Phillips entwickelte die 38-Jährige ihre Interpretation von Harley Quinn auf Basis von Geschichten der weiblichen Fans von Sektenführer und Mörder Charles Manson. „Mörder haben manchmal Leute, die zu ihnen aufschauen. So wurde sie in ihrer Rolle wie die Manson--Fans, die den Mörder vergötterten“, beschreibt Phillips.

Seine Wunsch-Darstellerin nahm die Herausforderung mit Leidenschaft an. „Ich tauche gerne tief in die Figur ein um sie zu verstehen. Bei meiner Beschäftigung mit Lee habe ich viel über mich selbst gelernt“, erzählt Lady Gaga dem US-Sender ABC. „Die größte Ähnlichkeit mit ihr habe ich in diesem Sturm erkannt, der sie antreibt. Sie ist eine Art tickende Zeitbombe, die jeden Moment explodieren kann. Das passiert mir auch ab und zu.“

Regisseur Phillips lässt seine Charaktere, die hauptsächlich im Gefängnis und im Gerichtssaal agieren, über Lieder kommunzieren. Ihre Dialoge fließen – bis auf eine Neukomposition – in Radioklassiker wie Stevie Wonders „For Once In My Life“ oder „To Love Somebody“ von den Bee Gees. Es wird gesungen und getanzt.