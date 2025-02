Ralph Gleis: „Kultur ist kein Instrument der Politik“

Bleiben alle die Stifter und Leihgeber, die bei Ihrem Vorgänger enorme Werte hinterlegt haben?

Die Unterstützer bleiben der Albertina weiterhin gewogen. Dass man trotz der geringen staatlichen Basisabgeltung genug Mittel zusammenbringt, um Ausstellungen auf internationalem Maßstab zu realisieren, die Sammlung zu erweitern und die Gebäude in Schuss zu halten – all das gehört eben zur Managementaufgabe, und es ist eine schöne Herausforderung, hier mit kunstbegeisterten Menschen, die uns unterstützen, so etwas zu schaffen. Das wollen wir fortsetzen. Ich habe mit den wichtigsten Sammlerinnen und Sammlern bereits Gespräche geführt. Sie werden uns alle erhalten bleiben, und wir werden versuchen, als Albertina auch weiterhin dieser Magnet für Privatsammlungen zu sein. Ein jüngstes Beispiel dafür ist die Sammlung Viehof, mit mehr als tausend Werken der Kunst des 20. Jahrhunderts, die absolut komplementär ist zu dem, was wir bereits haben und den Albertina-Bestand hervorragend ergänzen. Da werden wir im Frühjahr in der Albertina Modern in der programmatischen Ausstellung Remix einen Einblick geben. Die Kooperation ist langfristig, wir sind jederzeit berechtigt, aus dieser großen Sammlung zu schöpfen.

Ist die Albertina Modern im Künstlerhaus langfristig gesichert, obwohl der Mäzen Haselsteiner von Benko um viel Geld gebracht wurde?

Das starke Bekenntnis von Hans Peter Haselsteiner zur Kunst ist bestimmt nicht abhängig von seinem unternehmerischen Tagesgeschäft. Die Albertina Modern steht selbstverständlich auch weiterhin auf stabilen Beinen.

Und das ehemalige Essl-Museum in Klosterneuburg? Ihr Vorgänger war nicht sicher, ob es nicht eine Art Pop-up-Projekt bleibt.

Das bleibt und ist langfristig durch Verträge gesichert. Zunächst war das für uns ein Depot, aber ich war mir mit meinem Vorgänger einig, dass wir dort auch Publikum haben wollen. Ich bin froh, dass wir die niederösterreichische Dependance haben, denn es ist für alle Bundesmuseen wichtig, in die Länder auszustrahlen. Und es ist so nah an Wien, dass man auch hier davon Notiz nimmt und gerne anreist. Die Attraktivität wollen wir noch steigern, indem wir neue Vermittlungskonzepte ausprobieren, familienfreundlicher werden und insgesamt ein neues Kunsterlebnis schaffen. Heuer haben wir das Jahresmotto „Skulptur“, eine sehr vielfältige Kunstgattung, die auch in Sonderausstellungen oft vernachlässigt wird. Das Zusammenspiel zwischen Naturlandschaft der Donau, dem Kloster und zeitgenössischer Kunst in diesen tollen Hallen ist ein besonderes Erlebnis in Klosterneuburg. Ich bin zuversichtlich, dass man bald sagen wird: Das ist ein Ort, der einen Ausflug lohnt.