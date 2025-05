Konrad Paul Liessmann: „… aber nicht durch Verbote und Brandmauern“

Wenn die Geistlosigkeit zur Bedrohung für die Welt wird, ist die Philosophie gefragt, die Liebe zur Weisheit. Und zumindest hierzulande ist Konrad Paul Liessmann, 72, diesbezüglich die uneinholbare Autorität.

Herr Liessmann, nach der Befreiung von den Nazis gab es drei Fixpunkte: nie wieder Krieg, nie wieder Antisemitismus, neutral für immer. Beginnen wir mit Punkt eins: Stehen wir nach 80 Jahren Frieden vor dem Dritten Weltkrieg?

Die Parole „Nie wieder Krieg“ nahm sich in dieser plakativen Absolutheit immer etwas zwielichtig aus. Denn dass der Faschismus besiegt werden konnte, war ja eine Konsequenz von Kriegsbereitschaft und Krieg. Wären die Alliierten nicht kriegsfähig gewesen, hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Aber es gibt auch die Utopie der Aufklärung, dass es menschengemäß sei, in Frieden miteinander auszukommen. Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ legt das unter Berufung auf die innere Stimme der praktischen Vernunft nahe, die uns zuflüstert: Es soll kein Krieg sein.

Krieg passt nicht zum Menschen, denn in jedem Krieg geht es, wie Elias Canetti formuliert hat, lediglich darum, dass der Haufen der Getöteten auf der einen Seite größer ist als der auf der anderen Seite – und das widerspricht dem ersten aller Menschenrechte, dem Recht auf Leben. Und getötet werden ja selten diejenigen, die Kriege anzetteln, sondern die Leidtragenden an der Front. Außerdem hat sich „Nie wieder Krieg“ in erster Linie auf Europa bezogen. Es war ja eine der Gründungsideen der späteren Europäischen Union, dass ein Krieg zwischen den europäischen Nationen, die sich für Speerspitzen der Zivilisation gehalten haben, nicht mehr möglich sein sollte. Und nicht einmal in Europa gab es 80 Jahre Frieden, denken wir an das zerfallende Jugoslawien. Ich halte es also für eine Legende, dass wir 80 Jahre Frieden gehabt haben und dass jetzt plötzlich die junge Generation mit ständiger Kriegsgefahr leben muss. Schon der Vietnamkrieg war – wie womöglich jetzt der Krieg in der Ukraine – ein Stellvertreterkrieg, in den die Supermacht USA direkt involviert war und in dem die Sowjetunion und China den Vietkong für sich kämpfen ließen. Außerdem ist meine Generation im Schatten des Kalten Krieges aufgewachsen, der jederzeit in einen atomaren Konflikt hätte umschlagen können. Der Philosoph Günther Anders, dem ich viel verdanke, hat sein halbes Leben dem Kampf gegen die atomare Drohung gewidmet: Mit der atomaren Aufrüstung haben wir uns die Mittel in die Hand gegeben, uns als Menschheit zu vernichten. Jetzt wird damit kokettiert, Deutschland atomar aufzurüsten. Wir tun so, als wäre ein Atombombenabwurf über einer Großstadt kein großes Problem, sterben halt vier Millionen in einer Sekunde.

Die Abschreckung hat aber doch funktioniert, nicht?

Ja, solange die USA und die Sowjetunion wussten, dass sie sich wechselseitig vernichten könnten und das lieber vermeiden wollten. Aber diese Massenvernichtungswaffen, über deren Einsatz binnen Sekunden entschieden werden muss, sind für unsere menschlichen, geistigen, moralischen Kapazitäten viel zu groß. Das Schicksal des Planeten in die Hand einiger Potentaten und ihrer Computer zu legen, ist aberwitzig. Mittlerweile gibt es viel mehr Atommächte, es gibt die taktischen Atomwaffen, die Hemmschwelle sinkt und es wird immer schwerer, das Gleichgewicht des Schreckens aufrechtzuerhalten.

Dabei hätte die Geschichte auch anders verlaufen können: Die Amerikaner hätten 1945 nach der furchtbaren Demonstration ihrer Atombomben in Japan mit den Sowjets einen Vertrag schließen können: Niemand von uns will die Erde zerstören, verschrotten wir unsere Arsenale bzw. stellen wir die Entwicklung von Massenvernichtungswaffen ein. Das hat man nicht getan, und wir hatten im Schatten der atomaren Drohung Kriege über Kriege. Und dann beschwören wir 80 Jahre Frieden. Das geht mir auf die Nerven.

Besteht jetzt die Gefahr eines Weltkriegs?

Nicht mehr und nicht weniger als seit 80 Jahren. Wir hatten gedacht, dass mit dem Zerfall der Sowjetunion der Kampf der politischen Systeme implodiert ist. Jetzt steht Russland wieder in Opposition zum Westen. Es gibt die These, dass wir daran nicht ganz unschuldig sind, weil wir Russland nicht ernst genommen haben. Der Warschauer Pakt, der gegen die NATO gegründet wurde, wurde aufgelöst. Es hätte durchaus die Möglichkeit gegeben, als Geste auch die NATO aufzulösen oder zumindest einzufrieren. Aber man hat versucht, sie zu erweitern.

Und die Gefahr des Weltkriegs?

Es gibt Indikatoren einer Eskalationsspirale. Als Österreich-Ungarn im Sommer 1914 Serbien den Krieg erklärt hat, war das als Strafaktion gedacht, die im Herbst beendet sein sollte. Aber es gab ein Bündnissystem, und wenn das in Kraft tritt und sich alle daran halten, wird es ein Weltkrieg. Also kann es schon sein, dass Putin verrückt ist und einen NATO-Staat angreift. Dann kommt die NATO entweder ihrer Bündnisverpflichtung nach, und wir haben den Weltkrieg. Oder sie lässt sich von Putin das gefallen, und es besteht die Gefahr einer weiteren Expansion, die irgendwann beantwortet werden muss.

Sollen sich das nicht die NATO-Staaten mit den Russen ausmachen? Die EU ist doch nicht die NATO.

Abgesehen davon, dass solch ein Krieg weder in Sibirien noch in Texas, sondern in Europa ausgetragen würde: Wir haben hier ein Konglomerat von Verflechtungen, das klar macht, dass die EU keine militärische Macht ist. Sie kann höchstens „Koalitionen der Willigen“ schmieden – eine etwas problematische Bezeichnung, hat doch die erste „Koalition der Willigen“ einen völkerrechtswidrigen Krieg im Irak geführt. Die EU kann sich also im Ernstfall entweder der NATO oder den Staaten, die ein militärisches Potenzial haben, unterstellen. Das sind Frankreich und England, die alten Bündnispartner der beiden Weltkriege.

Und Deutschland?

Deutschland hat ein Berufsheer, das momentan kaum imstande sein dürfte, seine Grenze zu verteidigen. Das ganze Konstrukt der europäischen Einigung hatte ja ein wesentliches Ziel: Deutschland darf nie wieder stark werden. Und jetzt tun alle so, als wäre es ein superdemokratischer Staat, dem man unbedenklich Atomwaffen in die Hände geben soll. Wer kann uns garantieren, dass Deutschland in 10 oder 15 Jahren noch eine Demokratie ist? Oder die USA? Auch in Putin hatte man Hoffnungen gesetzt. Und momentan gehen wir wieder davon aus, dass das, was wir jetzt für richtig halten, in den nächsten 1.000 Jahren richtig sein wird. Das ist ziemlich dumm.