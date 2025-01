Kitzbühel: Franz Klammer dankt für 10.500 Euro Spenden

Der Spendenbeitrag wird für zahlreiche Förderprojekte der Foundation verwendet. Dazu gehören etwa sozial benachteiligte Kinder der Fußballakademie Mattersburg, der Vorarlberger Amateursportler Johannes Dicht und Günther Chromecek, legendärer Trainer des Kombi-Wunderteams rund um Felix Gottwald und Co., der sich im Sommer 2023 bei einem Sturz zu Hause ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen hat.

„Ich hab in Kitzbühel schon so viel erlebt – meine vier Siege, viele Hochs und Tiefs. Die Streif ist eine Schicksalstrecke für viele Abfahrer. Deswegen freut es mich besonders, dass wir heute helfen schwere Schicksale zu meistern“, zeigte sich Franz Klammer von der Höhe der Spendensumme angetan. Auch Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke war begeistert: „Kitzbühel ist das Mekka des Skisports. Hier bringen Sportler:innen Höchstleistungen. So wie das auch zum Beispiel Wien im Tourismus schafft. Wien ist aber auch eine Stadt des Zusammenhalts. Es freut mich daher, dass wir das heutige Event auch dazu nutzen konnten, Zusammenhalt und Hilfe in der Sportfamilie zu zeigen.“