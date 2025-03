kam am 23. September 1974 in Austin, Texas, zur Welt. Nach dem Filmstudium an der Harvard University und am Central Saint Martins College of Art and Design in London schuf er u. a. die Dokumentarfilme „The Act of Killing“ und „The Look of Silence“ über die Nachwirkungen der Massaker in Indonesien in den 1960er-Jahren. Beide Filme erhielten Oscar-Nominierungen für den besten Dokumentarfilm und schlugen politisch hohe Wellen. Seit Ende der 90er lebt Oppenheimer in Europa, aktuell Norwegen und Schweden.