Johann Strauß: Mythos für Millionen

Johann Strauß Sohn wurde am 25. Oktober 1825 in Wien geboren, sollte Beamter werden, wurde aber von seiner Mutter, einer Wirtstochter, gegen den erfolgreichen Vater als Musiker aufgebaut. Mit seiner Kapelle wuchs er zur Weltadresse mit Tourneen in Europa und Nordamerika. Er war dreimal verheiratet, hatte aber keine Kinder, weshalb es keine direkten Nachkommen gibt. Seine Brüder Josef und Eduard wurden ebenfalls Musiker. Er starb am 3. Juni 1899 mit 73 Jahren in Wien