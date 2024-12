Jil Sander: „Wir müssen verzichten lernen“

Wenn von Jil Sander die Rede ist, dann stets von Ihrer Auswahl von Stoffen. Woran erkennen Sie den idealen Stoff für eine Kreation?

Er muss eine inspirierende, noch nicht ausgeschöpfte Qualität haben. Ich bin von den Stoffmessen mit wunden Fingern zurückgekommen, weil ich tagelang den Fall, die Standfestigkeit und Taktilität der Stoffe ertastet habe. Das Zusammenspiel von Farbe und Material ist auch ein Kriterium gewesen.

Sind Stoffe für Sie das, was für Maler Farben (Öl oder Wasserfarben oder Bleistift etc.) sind?

Der Vergleich ist nicht schlecht. Maler mischen ihre Farben selbst an, so mache ich es in der Stoffentwicklung, denn wenn mir ein Gewebe gefällt, habe ich oft noch Ideen, wie man es optimieren kann, und verhandele mit den Herstellern.

Ihre Kreationen werden von vielen revolutionär genannt. Wie war das bei Ihnen, haben Sie Ihre Boutique in Hamburg eröffnet, um eine Revolu­tion auszulösen oder hatten Sie den Wunsch, etwas Neues zu schaffen?

Es war nicht so abstrakt. In meinem Berufsalltag brauchte ich Kleidung, die ich in den Geschäften nicht gefunden habe, also habe ich sie entworfen. Ich wusste ja aus der Männermode, was möglich war. Dort waren das Tailoring und der Maßanzug eine Selbstverständlichkeit, auf der sich aufbauen ließ. Meine frühe Arbeit in der Stoffentwicklung bei Hoechst hat mir auch geholfen. Ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wie man über den Stoff zu neuen Formen und Lösungen kommt.

Könnte man es auch als revolutionär sehen, dass Sie für die günstige Marke Uniqlo Kollektionen entworfen haben?

Ich war nicht die erste, die solche Kooperationen eingegangen ist. Ich habe die Zusammenarbeit als Geschenk und schöne Herausforderung gesehen. Ich wollte zeigen, dass sich Basics qualitativ optimieren lassen. In der Basics-Linie +J haben wir Luxusaspekte wie hohe Materialqualität, Tailoring und Innovation verwirklicht. Und dank der demokratischen Preise konnten wir weltweit einen großen Kreis von Menschen mit meiner Vision bekanntmachen.