Heiraten macht Frauen „arm“

Auch Geschlechterrollen führen die Wissenschaftler an. Frauen, die in Ostdeutschland mit moderneren Rollenbildern aufgewachsen seien, hätten einen geringeren Einkommensrückgang in der Ehe als Frauen mit traditionellen Geschlechterrollen in Westdeutschland, so die Analyse.

Die Reform des Scheidungsrechts von 2008 habe außerdem keinen Einfluss auf das Einkommen. So blieb ein geringerer Unterhaltsanspruch, der für mehr Arbeitsanreize sorgen sollte, ohne messbaren Effekt auf das Einkommen von verheirateten Frauen, heißt es. (PTE)