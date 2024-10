Gottschalk: „Man kann mir kein Schuldbewusstsein einreden“

Sie leben heute in München und Kulmbach statt Malibu. Was sagt das über Ihre neuen Prioritäten im Leben aus?

Es heißt “You can take the boy out of the country, but you cannot take the country out of the boy”. Ich fühle mich in in meiner bayerischen Heimat wohler als an vielen anderen Plätzen der Welt. Karina denkt Gott sei Dank ähnlich. Die setzt sich mit mir in Kulmbach in eine Kneipe und isst mit mir Saure Lunge. Ich bin noch immer der, der ich war. Karina warnt mich aber auch davor, ein bockiger alter Mann zu werden. Das ist das Einzige, das ich ihr nicht zumuten will, einen zu alten Mann.