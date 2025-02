Gebildet, aber leichtgläubig: Nicht nur „Dumme“ fallen auf Fake News rein

Forschende des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung wollen hier Licht ins Dunkel bringen und haben im Rahmen einer Metaanalyse mit Daten aus den USA untersucht, wer besonders anfällig für Online-Fehlinformationen ist und warum. „Es gibt derzeit eine Flut an Forschung zu Fehlinformationen, aber bei der Menge an Arbeiten wird es zunehmend schwieriger, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren zu erkennen“, erklärt Mubashir Sultan, Hauptautor der in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichten Arbeit.

Mitautor Ralf Kurvers, Senior Research Scientist am Forschungsbereich Adaptive Rationalität des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, ergänzt: „Der 'Global Risks Report 2024' des Weltwirtschaftsforums identifiziert Fehlinformationen als eines der größten Risiken für die Welt in den nächsten zwei Jahren. Angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulismus sind die Ergebnisse der Studie hochrelevant und könnten Debatten darüber beeinflussen, wie Fehlinformationen in verschiedenen demografischen Gruppen am besten bekämpft werden können.“