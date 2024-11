Sie erklären das in ihrem Buch, „Was, wenn wir einfach die Welt retten“. Bereitet es Ihnen Sorgen, dass die Grünen in so einer Zeit in Deutschland und in Österreich an Stimmen verlieren?

Absolut, aber mein Herz schlägt nicht parteipolitisch grün. Ich möchte, dass wir wieder lernen, uns als Teil der Natur zu begreifen, statt ihr antagonistisch zu begegnen. Dass wir unsere Wertschöpfungsketten und Lebensweisen, die uns in die Bredouille gebracht haben, ändern. Dem Planeten ist es egal, ob wir ihn bewohnen oder nicht und wie viele Tierarten auf ihm leben, ob er eine Atmosphäre aus Sauerstoff oder Methan hat. Wir können die Welt nicht zerstören. Aber wir können unsere Welt zerstören! Wer das begriffen hat, wird automatisch grün.

In unserem letzten Interview sagten, Sie, Sie könnten sich eine KI als Mitautor vorstellen. Haben Sie das schon versucht?

Hab ich, klar! Aber ich lasse die KI nicht für mich schreiben. Das mache ich dann doch zu gerne selbst. Ich setze sie anderweitig kreativ ein, habe etwa das Buch-Cover mit KI entwickelt und die Social-Media-Trailer zum Roman.

Die Darsteller sehen total echt aus. In Hollywood gab es vor einem Jahr einen langen Streik, um derlei abzuwenden. Haben Sie keine Bedenken, dass man Ihnen das übel nimmt? Sie könnten doch so eine Serie produzieren.

Und genau das würde ich nicht machen. Mein Cover und meine Charaktere so umzusetzen, war meine persönliche Entscheidung als Künstler, die KI gewissermaßen mein Zeichenstift, mein Pinsel, mein Werkstoff, so wie ich als Musiker darüber entscheide, ob ich ein Streichquartett oder einen Synthesizer einsetze. Darüber hinaus gilt: KI muss für Künstler da sein. Ziel darf nicht sein, Künstler durch sie zu ersetzen. KI-generierte Trick-Effekte, super! Schauspieler und Schauspielerinnen aus Fleisch und Blut! Kennen Sie den Film „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“?

Der Tiger darin sieht echt aus, ist aber das Geschöpf eines Computers. Damals nannte man das noch CGI. Die beste Lösung für Tierfilme.

Ja, wenn eine Art ausgestorben ist, oder damit am Set keiner gefressen wird. Aber Menschen sind durch keine künstliche Inteligenz ersetzbar.