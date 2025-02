Jean Reno: Ein Killer wechselt die Seiten

Renos Eltern mussten vor Francos faschistischem Regime aus Spanien fliehen. Das Paar fand in Casablanca, Marokko, eine neue Heimat. Dort wurde Jean Reno geboren. Im Roman lässt er einen Antifaschisten auftreten, Emmas Großvater, der in der Résistance war. Will er mit dieser Figur vor heutigen rechten Gefahren warnen? „Ich dachte gar nicht an aktuelle politische Umstände beim Schreiben. Emmas Vater führt als Beamter ein ruhiges Leben. Aber sie braucht einen Helden in ihrer Familie. Der Großvater füllt diese Lücke. Sein Mut und seine Fähigkeiten haben sich auf Emma übertragen. Wir tragen viel von unseren Vorfahren in uns weiter.“

Dass er einen Teil seines Romans im Oman spielen lässt, geht auf seine Kindheit in Casablanca zurück. In Marokko hat er vom Lebensgefühl, von der Einstellungen zu Frauen in arabischen Ländern viel mitbekommen. Seine eigene Lebensgeschichte hat ihn zu einem Bühnenstück inspiriert, das er demnächst in Japan auf die Bühne bringt. Sein Sohn hat dazu die Musik komponiert.