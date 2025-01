„Die Zauberflöte“: Das dümmste Libretto

Speziell die freimaurerischen Konnota-tionen wurden zum Teil aberwitzigen Deutungsversuchen unterworfen. Die Realität ist unspektakulär: Der freimaurerische Anteil existiert, ist aber nicht zu überschätzen. Vielmehr muss man sich vergegenwärtigen, dass die Auftragsopern der Vorstadtbühnen zu Mozarts Zeit mehrheitlich Recyclingprodukte waren. Der ernstlich verschuldete Mozart hatte das Werk in seinem Todesjahr 1791 zum Zweck schnellen Geldverdienens für das von seinem Freund Emanuel Schikaneder geleitete Freihaustheater auf der Wieden geschrieben: als eine von Dutzenden Opern, die jährlich hergestellt, bombastisch ausgestattet, abgespielt und weggeworfen wurden.

So wurde auch für die „Zauberflöte“ in kurzer Zeit eine Unzahl an Quellen ohne sonderliche Mühewaltung in die Mischmaschine geworfen: Beim griechischen Geschichtsschreiber Diodor ist das ägyptische Sonnenreich mit dem Pharao Sesistris angelegt (wobei sich der Name Sarastro aber auch vom indischen Religionsgründer Zarathustra herleitet). Bei Plutarch wird schon eine Schlange zerstückelt wie am Beginn der „Zauberflöte“, und die Göttin Isis ist adjustiert wie die Königin der Nacht.

In Heliodors Roman „Die Abenteuer der schönen Charikleia“ besteht ein füreinander bestimmtes Paar die Initiation wie Pamina und Tamino. Wobei auch hier die Frau die stärkere und entschlossenere ist. So wie dann bei Mozart, der in seinen Werken die Frauen angebetet und die Männer marginalisiert hat.

Die zweitwichtigste Quelle ist der Fantasy-Roman „Die Geschichte des egyptischen Königs Sethos“ des fran-zösischen Altphilologen Abbé Jean Terrasson. Vom Schlangenkampf bis zur Initiation ist hier vieles zitiert, wobei Sarastros Arie „O Isis und Osiris“ und der Choral der beiden Geharnischten wörtlich übernommen sind.

Hauptquelle aber ist die Märchensammlung „Dschinnistan“ von -Christoph Martin Wieland und Freunden. Der Machtkampf der Alten, in den schuldlos ein edles junges Paar verwickelt ist; der gemeine schwarze Sklave Monostatos; die drei Knaben; die beschützende Flöte; das Bild, in das sich Tamino verliebt: All das wurde in die Mischmaschine praktiziert. Und da in den Märchen „Nadir und Nadine“ und „Lulu oder die Zauberflöte“ die Personen, die Sarastro und der Königin der Nacht entsprechen, konträr gut und böse sind, lavieren die beiden auch in der „Zauberflöte“, ohne dass der Widerspruch aufgelöst würde.