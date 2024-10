Die Frau, die Hitler ins rechte Licht setzte

Die Vernebelung von Fakten ist ihre Methode, auch, wenn es um ihre Kindheit geht. So schreibt sie in ihren über 600 Seiten starken Memoiren kein einziges Wort, wie sie vom Vater gedrillt wurde. Als sie schwimmen lernen sollte, warf der Vater das Kind mit einer Schwimmweste aus Schilfrohr in einen See. Dass sie dabei fast ertrunken wäre, kommentiert sie in einem Interview lakonisch: So sei sie eine gute Schwimmerin geworden. Für Veiel ist das die Kernerzählung dieses Lebens. „Dieses Siegreiche, Heroische ist ihr im wahrsten Sinne des Wortes in dieser preußischen Erziehung reingeprügelt worden.“

In knappen Sequenzen verfolgt Veiel das junge Leben der stramm Erzogenen, blendet Fotos der Tänzerin Riefenstahl ein und zeigt Szenen aus dem Film „Das blaue Licht“, der ihr 1932 zum Durchbruch als Regisseurin verhalf. Sie selbst spielt eine Frau namens Junta, die einen mystischen Kristall in den Bergen bewacht, von dem ein seltsames Licht ausgeht. Ein Maler verrät den Dorfbewohnern, was er gesehen hat. Der Kristall wird abgebaut und Junta stürzt in den Tod, weil sie nicht fassen kann, dass ihr Schatz verschwunden ist.

Riefenstahl scheut dafür kein Risiko, klettert barfuß über Steilwände, erledigt jede Stuntszene selbst. Jahrzehnte später behauptet sie in einem Interview, sie hätte damals nicht geahnt, dass sie damit die Nationalsozialisten beeindrucken könne. Veiel forscht nach, findet im Nachlass einen Hinweis auf ein Interview, das sie dem britischen „Daily Express“ 1934 gab. Das Blatt fehlt, er beschafft sich das Original. Der britischen Zeitung verrät Riefenstahl, sie habe 1931 „Mein Kampf“ gelesen und sei bereits nach Seite eins eine begeisterte Nationalsozialistin gewesen. Pure Überzeugung oder Opportunismus? Hätte das Nazi-Regime ohne Riefenstahl weniger Macht ausüben können? „Ich glaube schon, dass sie einen gewissen Anteil daran hatte, dass sich dieses Regime so entwickeln konnte“, sagte Veiel.

1965 relativiert sie ihre Begeisterung für Hitler im kanadischen Fernsehen: „Ich würde nie sagen, dass ich das für Hitler gemacht habe, ich habe den Auftrag bekommen, das zu machen, und habe meine Pflicht erfüllt, so gut ich konnte, wenn mir Roosevelt den Auftrag gegeben hätte oder Stalin, hätte ich das auch gemacht.“

Veiel sieht das nicht so. „Ihr Begriff von Schönheit, von der Reinheit der Rasse und der Überlegenheit der einen über die anderen, das ist die Ideologie des NS-Regimes, das ist ,Mein Kampf‘. Deshalb würde ich es infrage stellen, ob sie wirklich für Roosevelt oder Stalin auch so gearbeitet hätte, weil sie überzeugte Nationalsozialistin war und das auch nach dem Krieg noch war.“ Noch dazu hätte ihr Roosevelt nicht das Pathos geliefert, das sie für ihre Arbeit brauchte.