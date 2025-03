Vor 60 Jahren, im März 1965, war das Salzburger Obertauern, anders als heute, ein nicht besonders bekannter Skiort – was sich aber schlagartig ändern sollte. Denn am 14. März 1965 fiel die erste Klappe für den Beatles-Film „Help!“, und das machte Obertauern weltweit bekannt. „Obertauern war plötzlich in aller Munde“, erinnert sich Herbert Lürzer, 82, der damals erst am Anfang seiner Karriere als erfolgreicher Hotelier stand und bei den Dreharbeiten Paul McCartney auf Skiern doubelte.

Weil keiner der Beatles – mit Ausnahme von John Lennon – zuvor auf zwei Brettern gestanden war, suchte der örtliche Skischulleiter Franz Krallinger vier junge Männer, die nicht nur Ski fahren, sondern auch einigermaßen gut Englisch sprechen konnten. Und so kam Lürzer, der zuvor schon als Steward für die Holland America Line gearbeitet hatte, zu dem illustren Job. Die drei anderen Doubles waren der bereits verstorbene Franz Bogensberger (John Lennon), der mittlerweile gesundheitlich angeschlagene Hotelier Gerhard Krings (George Harrison) und der heute in den USA lebende Hans Pretscherer (Ringo Starr).