Daniel Kehlmann: „Eine Welle von Angst gefährdet die Demokratie“

Im Nachwort zur Neuauflage beschreiben Sie die politische Lage zur Zeit, als Sie den Roman geschrieben haben: Bill Clinton war amerikanischer Präsident, Franz Vranitzky österreichischer Kanzler, in Deutschland regierte noch Helmut Kohl. Man könnte auch sagen, damals war die Welt noch in Ordnung. Sie leben derzeit in New York. Hat sich Amerika seit Trumps Wahlsieg etwas geändert?

Ja, es hat sich natürlich vieles geändert – aber nicht im magischen Sinne, wie man es vielleicht erwarten würde. Es gibt keine plötzlichen Wunder, keine schnelle Lösung für die Unsicherheit und das Chaos. Es hat sich vielmehr eine neue Art von Unsicherheit etabliert, die in vielerlei Hinsicht aber ebenso alt ist wie die Geschichte selbst. Trump hat eine Reaktion auf eine tief sitzende Unzufriedenheit hervorgebracht, die keineswegs durch politische Parteien oder Systeme erklärt werden kann. Das Land, das wir früher als Beispiel für eine geordnete Demokratie sahen, hat sich zu einem zunehmend fragmentierten, polarisierten Ort entwickelt.

Trump behauptet, er hätte Ansprüche auf Grönland. Wie bedrohlich ist er für Europa?

Er ist in der Tat eine Bedrohung – nicht nur für Europa, sondern für die Welt. Das Besondere an Trump ist, dass er keine Idee von langfristiger Strategie hat.

Können Sie sich vorstellen, dass er seine Drohungen gegenüber Dänemark, Panama und auch Kanada wahrmacht?

Die Frage ist weniger, ob er es könnte, sondern, ob er es versuchen würde. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Länder ernsthaft in die geopolitische Strategie eines ehemaligen US-Präsidenten fallen – aber in einer Welt, in der das Unvorstellbare immer häufiger Realität wird, ist es eine beunruhigende Möglichkeit. Trump lebt von der Provokation und seinem Drang, sich als der „stärkste Mann“ zu präsentieren. Er hat schon früher international mit Drohungen gespielt, aber ob er wirklich eine Nation wie Dänemark, Panama oder Kanada in den Ruin treiben würde, das bleibt unklar. Was viel besorgniserregender ist, ist der Umstand, dass solche Drohungen ohne echte Konsequenzen ausgesprochen werden – und auch darin liegt eine gefährliche Unberechenbarkeit.

Nach seiner ersten Amtszeit war Trump der Präsident, der keinen Krieg mit einem anderen Land begonnen hat. Wird sich das ändern?

Interessanterweise hat Trump mit dieser „Kein-Krieg-Politik“ tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal in der modernen amerikanischen Präsidentschaft gesetzt. Doch man darf nicht vergessen, dass er nicht etwa aus pazifistischen Motiven keinen Krieg geführt hat – es war vielmehr eine Frage seines persönlichen Stils und seiner mangelnden Neigung, sich in langfristige militärische Konflikte zu verstricken. Aber, und das ist der Punkt: Trump versteht sich selbst als Macher, als jemand, der die Dinge „nach seinen Regeln“ umsetzt. Es gibt eine aggressive Rhetorik, die jederzeit wieder auf militärische Eskalation hindeuten könnte. Wenn er wieder Präsident ist, könnte er sich geneigt sehen, diese Linie fortzusetzen, vor allem, wenn er das Gefühl hat, dass es ihm politisch nutzt. Aber ob er wirklich in einen offenen Krieg zieht, ist noch nicht gesagt. Der politische Nutzen eines Kriegs für ihn ist längst nicht so klar wie der von innenpolitischen Konflikten.