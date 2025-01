Romantik, Fantasy und Feminismus: Deshalb boomt „Booktok“ so

Inzwischen erscheinen wegen der hohen Nachfrage reihenweise Romantasy-Bücher. So viele, dass nicht jede Neuerscheinung ausgereift wirkt. Etwa der Roman „High Moutain Court“. Sein Handlungsmuster – Feinde werden zu Liebenden – ist typisch für das Genre. Das Buch zeigt: Wer bei Romantasy auf einen detaillierten Weltenbau hofft, wird mitunter enttäuscht. Beim Lesen wirken einige der Bücher unausgereift.

„High Mountain Court“ sei aber kein passendes Beispiel für ein gutes Romantasy-Buch, sagt Emily Winkler. Die 21-Jährige postet seit 2022 Beiträge über Bücher auf ihrem TikTok-Account „breathtakingbookworld“. Dort hat sie bereits einige Romantasy-Bücher empfohlen – etwa „When the King Falls“ von Marie Niehoff oder „Assistant to the Villain“ von Hannah Nicole Maehrer. Winkler folgen auf TikTok rund 24.000 Menschen. Als sie Booktok entdeckte, habe sie verstanden: „Es gibt also Menschen, die auch super gerne lesen in meinem Alter. Und ich hatte dann das Bedürfnis, Austausch zu suchen und meine Meinung in die Welt rauszubringen.“

Diesen Austausch auf Booktok schätzt nicht nur die Haupt-Zielgruppe von Romantasy. Volker Weidermann, Literaturkritiker und Jury-Mitglied beim „TikTok Book Award“, sagte in einem Interview des Börsenblatts: Der Austausch habe schon fast etwas Therapeutisches, etwas Heilendes gehabt. „Und genau das ist für mich immer schon Teil des Wertes von Literatur gewesen.“