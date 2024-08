Bernhard Aichner: "Ich werde von Buch zu Buch besser"

Das Faible für Niederträchtigkeiten, vom Schicksal an verworfene Subjekte delegiert und mit grausamen Folgen über Sympathieträger hereinbrechend: Das scheint dem Osttiroler Bernhard Aichner, 52, genetisch eingeschrieben zu sein. "Meine kürzlich verstorbene Mutter", gewährt er einen Blick ins Persönlichste, "war leidenschaftliche Krimileserin und hat Rachegeschichten verschlungen. Ich habe diesen Thriller für sie geschrieben, leider konnte sie ihn nicht mehr lesen."

Noch mehr Freude am berühmten Sohn (die Gesamtverkäufe haben kürzlich die Million überschritten) wäre ihr jedenfalls gewiss gewesen: Der Thriller "Yoko" umkreist das Thema der Vergeltung. Die Titellichtgestalt in den Zwanzigern hat sich ihr Leben soweit eingerichtet, da will sie einen kleinen Hund vor seinem Peiniger retten. Leider gehört der Unmensch der Chinesenmafia an und vergisst nichts. Yoko ihrerseits aber auch nichts: Auf den Trümmern ihrer Existenz übt sie Vergeltung.