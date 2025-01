studierte Psychologie in Wien und arbeitete zunächst am Wiener AKH im Bereich Stressregulierung und Ressourcenmanagement. Anschließend war sie selbstständig als Psychologin und zwei Jahre als HR-Managerin bei Ikea in Graz tätig. „In dieser Zeit konnte ich Einblicke in die Strukturen großer Unternehmen gewinnen“, sagt sie. Seit 2011 ist Traunmüller im Bereich Gesundheitspsychologie an der Uni Graz tätig.