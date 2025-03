Was zieht Mann zur Hochzeit an? Trends für den Bräutigam

"Grün dominiert sichtbar die Hochzeitsmode", so Susan Lippe-Bernard, Chefredakteurin des Magazins "Braut & Bräutigam" in Münster. In diesem Jahr gibt es unzählige Nuancen – von zartem Salbei über leuchtendes Smaragdgrün bis hin zu tiefem Tannengrün. Doch auch sanfte Beige- und Sandtöne sowie elegante Beerennuancen sind gefragt. Vor allem gedeckte Rosa- und Altrosatöne erfreuen sich zunehmender Beliebtheit.

Der schwarze Anzug hingegen gilt als überholt – nicht nur für den Bräutigam, sondern zunehmend auch für die Hochzeitsgäste, so die Expertin. Wer also auffallen und sich von der Masse abheben möchte, setzt dieses Jahr auf Farbe.

Dreiteilige Anzüge mit Weste sind besonders beliebt, denn sie ermöglichen eine gewisse Flexibilität. Sobald das Sakko abgelegt wird, bleibt der Bräutigam mit Weste und Hemd dennoch stilvoll gekleidet. Auch royale Anzugs-Formen mit längeren Jacketts oder zweireihige Modelle sind dieses Jahr häufig zu sehen. Nicht nur das Design ist dieses Jahr wichtig, sondern vor allem der Tragekomfort: "Die meisten Anzüge haben einen kleinen Elastananteil, sodass der Bräutigam sich gut bewegen kann, ohne dass der Stoff einengt."

Ein gelungener Hochzeitslook wird durch die passenden Accessoires abgerundet. Traditionelles Element ist das Blumenarrangement am Revers, das auf das Brautkleid oder den Brautstrauß abgestimmt sein sollte, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen und die Verbindung der Brautleute zu zeigen. "Ich würde immer echte Blumen empfehlen", so Lippe-Bernard. Was beim Bräutigam außerdem nicht fehlen darf, ist die passende Fliege oder eine schmale Krawatte. Besonders stilvoll wirken Ton-in-Ton-Kombinationen, wie etwa eine sandfarbene Fliege zu einem entsprechendem Sakko.

Ergänzt wird der Look durch ein Einstecktuch, das idealerweise die gleiche Farbe oder das gleiche Muster wie die Fliege aufgreift und dem Outfit eine zusätzliche Eleganz verleiht, so die Expertin. Eine edle Uhr, sei es ein neues Modell oder ein Erbstück, rundet das Erscheinungsbild ab und sorgt für eine persönliche Note. Wer mag, kann dem Hochzeitsoutfit den letzten Schliff mit Manschettenknöpfen verleihen.

Übrigens: Mittlerweile ist nicht nur für die Braut die Suche nach dem passenden Kleid schon ein kleines Event, auch der Bräutigam geht oft in Begleitung auf Anzug-Suche, berichtet Lippe-Bernard. Der Trend geht zur "Groom Crew": Trauzeugen, Brüder oder enge Freunde begleiten den Bräutigam in spezialisierte Hochzeitsmodegeschäfte, die zunehmend etwa begleitende Gin-Tastings oder exklusive Beratungen anbieten.

"Es wird richtig zelebriert, fast wie ein kleiner Junggesellenabschied in schön." Neben dem Bräutigam finden hier oft auch die Trauzeugen oder der Brautvater passende Outfits - also passen auf jeden Fall die Outfits zueinander.