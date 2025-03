Viele Wildkräuter schmecken gut als Salat

Wildkräuter finden Sie im eigenen Garten sowie auf Wiesen, in Wäldern oder Parks. Aber meiden Sie stark befahrene Straßen, beliebte Hundespazierwege, Äcker und Felder. Am besten sammelt man sie in einem luftigen Körbchen, einem Stoffbeutel oder einer Papiertüte.

Wichtig: Auf den Teller kommen nur Wildkräuter, die man sicher bestimmen kann - und natürlich sollte man die Pflanzen vorher gründlich waschen.

Ein dezentes Dressing eignet sich gut und überdeckt nicht die Aromen der Wildkräuter. Passend ist etwa eine Mischung aus:

Tipp: Mit etwas Honig oder Mandelmus mildert man bittere Noten ab. Auch frische Früchte wie Äpfel oder Orangen schmecken dazu lecker.