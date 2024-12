So gesund ist violetter Mais

Extrakte aus farbigem Mais könnten auch als Lebensmittelfarben genutzt werden, stellen die Forschenden in ihrer Studie fest. Beispielsweise könne man dann auf den synthetischen Farbstoff „Red Dye 40” verzichten, der auf Erdölbasis hergestellt wird. Er ist heute in vielen Lebensmitteln enthalten, so in Milchprodukten, Süßigkeiten und Getränken.

Die US-Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelzulassungsbehörde FDA hat „Red Dye 40” zwar für den menschlichen Verzehr als sicher eingestuft, doch Studien bringen ihn mit Migräne, allergischen Reaktionen und sogar mit ADHS in Verbindung. Als Reaktion darauf hat Kalifornien kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das rote und andere synthetische Farbstoffe in Mahlzeiten und Getränken, die in öffentlichen Schulen serviert werden, verbietet.

Teile von farbigem Mais, die normalerweise weggeworfen werden, könnten auch in ein wachsartiges Verpackungsmaterial mit antimikrobiellen Eigenschaften umgewandelt werden. Es könnte anstelle von Plastikfolie für den Schutz von Lebensmitteln verwendet werden, heißt es abschließend.