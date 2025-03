Ebenso verzweifelt wie die Offiziellen in ihren Limousinen sitzen Journalisten und Journalistinnen in den Redaktionen vor ihren Texten. Verlassen die Worte erst einmal die rationalen Tatsachen, die Berichte, und sollen nun kommentierend die Tragödie begleiten – mit ‚wir sollten ...‘, ‚wir müssten ...‘ – verliert sich der Text, gesprochen oder gedruckt, in der Hilflosigkeit, in die uns ein Ereignis wie Villach zurücklässt.

„Die Sprache verkleidet den Gedanken, und zwar so, dass man durch die Form des äußeren Kleides die Form des Körpers, also des Gedankens, nicht mehr unbedingt erkennen kann“, schrieb einst der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Doch wen interessieren schon Gedanken. Es zählen die Worte, gehört oder gelesen, die sich wieder in Gedanken verwandeln, sich lösen vom Inhalt des Gesprochenen, des Gedruckten – Gedanken, die Worte bewerten und beurteilen, ob sie den eigenen Überlegungen entsprechen oder widersprechen.