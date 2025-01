Wer dafür bezahlt wird, tut sich leichter, mit dem Rauchen aufzuhören

Finanzielle Anreize verbessern laut den Experten die Zahlen bei der Raucherentwöhnung auch langfristig. Das ist auch dann noch der Fall, wenn diese Anreize nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich haben die Forscher 13 Studien aus den USA, Großbritannien und Frankreich analysiert, an denen 3.942 Schwangere teilgenommen hatten. Pro 100 Schwangeren, die finanzielle Anreize für den Rauchstopp erhalten hatten, verzichteten 13 Frauen wahrscheinlich für mehr als sechs Monate auf die Zigaretten. Ohne finanzielle Anreize lag dieser Wert nur bei sechs Frauen, die tatsächlich mit dem Rauchen aufhörten.

Bei der Höhe an Geld, die entweder in bar oder als Gutschein zur Verfügung gestellt wurde, gab es eine große Bandbreite. Sie reichte von keinem Geld, aber der Rückgabe von eigenen Einlagen bis hin zu Beträgen zwischen 45 und 1.185 Dollar. Der Wert des Anreizes stand jedoch in der Folge in keinem Zusammenhang mit der Zahl der Personen, die auf das Rauchen verzichteten. Laut Seniorautorin Jamie Hartmann-Boyce haben viele Menschen eine Abneigung dagegen, dass Drogenkonsumenten fürs Aufhören bezahlt werden sollen.