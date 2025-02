Darmkrebs: Polypen bei Verwandten erhöhen das Risiko in jungen Jahren zu erkranken

Das Risiko, in jungen Jahren an Darmkrebs zu erkranken, ist bei einer familiären Vorgeschichte in Hinblick auf Darmpolypen bei Verwandten signifikant erhöht. Zu dem Schluss kommt eine neue Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen.