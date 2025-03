Lieber luftig: Dichte Folie ist nichts für Pilze

Frische Pilze mögen es kühl, trocken und luftig. Im Kühlschrank bietet sich das Gemüsefach an. Wickeln Sie die Pilze dort zum Beispiel in ein trockenes Tuch oder legen Sie sie in ein Papiersackerl. Wenn Sie eine Dose zum Aufbewahren nehmen, lassen Sie diese offen, rät die Initiative. Ein bis zwei Tage halten sich frische Pilze so im Kühlschrank - danach nimmt ihre Qualität schnell ab.

Tipps für den Einkauf: Frische Pilze sollten prall und saftig aussehen, fest sein und keine weichen Stellen oder Schimmel aufweisen. Druckstellen vom Transport sind dagegen nicht schlimm. Ein muffiger Geruch kann auf alte Pilze hindeuten.