Jedes Jahr erkranken rund 120 Kinder in Österreich an einem Gehirntumor. „Auch wenn es aus Österreich keine kompletten Zahlen gibt, so lässt sich doch aus Daten anderer Länder abschätzen, dass diese Zahl derzeit nicht steigt“, sagt Neuro-Onkologe Johannes Gojo. Allerdings werden in den letzten Jahrzehnten mehr Tumore entdeckt, da die Diagnosemöglichkeiten immer besser werden.

Vier von fünf dieser Krebserkrankungen sind heilbar. „Die Langzeitüber­lebensrate liegt bei 80 Prozent“, erklärt der Mediziner, der an der MedUni Wien daran forscht, die Therapien auch für die restlichen 20 Prozent deutlich zu verbessern. Zudem sollen die Langzeitfolgen für Überlebende reduziert werden.