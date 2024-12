Künstliche Intelligenz und Automati­sierung spielen in der Arbeitswelt eine immer größere Rolle. „Es wird dabei allerdings ganz unter den Tisch fallen gelassen, welche enormen Mengen an Strom z. B. das Trainieren von KI-Modellen benötigt“, erklärt Klaus Prettner. Der Professor für Makroökonomie und Digitalisierung untersucht an der WU Wien unter anderem genau diese Problematik.

Denn den wenigsten Menschen ist bewusst: „Eine KI-Abfrage benötigt mehr als zehnmal so viel Strom wie eine Google-Abfrage“, sagt Prettner. Jetzt, wo die Technologie noch am Anfang stehe, habe dies zwar noch keine große Auswirkung. Doch der Einsatz von KI wächst rasant. „Daher gibt es in den USA bereits Diskussionen, stillgelegte Atomkraftwerke für KI und Serverfarmen wieder in Betrieb zu nehmen“, so der Ökonom.