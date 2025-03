Instant-Nudeln mit viel Fett, Salz und Geschmacksverstärkern

Preislich lagen die Asia-Snacks zwischen 99 Cent und 1,99 Euro. Einige Produkte enthielten extrem hohe Mengen an Salz, bis zu 4,6 Gramm pro Becher, was fast der empfohlenen Tagesdosis entspreche, warnte die AK Oberösterreich. Auch der Fettgehalt sei teilweise enorm. Der höchste Wert betrug 17,1 Gramm pro Becher. Auch Zusatzstoffe seien in nicht unerheblichem Maß beigesetzt, ein Produkt kam auf 14. Zehn Sacks enthielten Palmöl.

Weiters stellte sich heraus, dass auch die Verbraucherfreundlichkeit in vielen Fällen zu wünschen übrig lasse. Kleine, dicht gesetzte Schrift und schwacher Kontrast erschweren das Lesen der Nährwertangaben.

Die Empfehlung der Tester lautet daher: Instant-Nudeln nur gelegentlich essen. Wer Wert auf eine gesündere Wahl legt, sollte die Zutatenliste sorgfältig prüfen.

(S E R V I C E - Der Test ist unter ooe.konsumentenschutz.at abrufbar)