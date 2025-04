Gut gespült? Was Nasenduschen bei Heuschnupfen bringen

In das eine Nasenloch rein, aus dem anderen kommt's wieder raus: Zugegeben, die erste Nasendusche kostet etwas Überwindung. Aber die kann sich lohnen. Spülungen mit einer Kochsalzlösung sorgen nämlich dafür, dass der Schleim in der Nase flüssiger wird - und besser abfließen kann. Auch Pollen, die in den feinen Härchen unserer Nase hängen bleiben, lassen sich so herausspülen, so der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB). Außerdem beruhigt die Spülung die Nasenschleimhaut.

von APA