Der überwiegende Teil der Österreicherinnen und Österreicher leidet vor allem im Winter an einem Vitamin-D-Mangel. Studien zufolge sind fast zwei Drittel der Menschen hierzulande unter­versorgt. Bei älteren Menschen sind es sogar 95 Prozent.

Selbst jene Menschen, die öfters in der Natur unterwegs sind, sind davon betroffen. Denn einerseits enthalten viele Tagescremen einen UV-Filter, sodass die zur Bildung von Vitamin D notwendige UVB-Strahlung gar nicht in die Hautschichten eindringen kann. Andererseits ist die Intensität der Strahlung in unseren Breiten in den Wintermonaten nicht stark genug.

Es macht daher Sinn, den Vitamin-­D-Spiegel kontrollieren zu lassen und gegebenenfalls Vitamintabletten zu sich zu nehmen.