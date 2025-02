Gesunde Venen: Krampfadern und Thrombosen vorbeugen

„Äußere Faktoren wie Hitze, Kälte und hohe Absätze haben einen klaren Einfluss auf die Venengesundheit. Bei Hitze erweitern sich die Blutgefäße, um die Körpertemperatur zu regulieren. Das kann die Blutzirkulation verlangsamen und den Druck auf die Venen erhöhen. Es können sich Schwellungen und ein Schweregefühl in den Beinen entwickeln. Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße dagegen zusammen, was den Blutfluss verlangsamen kann. Dies kann ebenfalls dazu führen, dass die Blutzirkulation in den Beinen beeinträchtigt wird“, weiß Dr. Kiprov. Zudem sollte das Tragen hoher Absätze eher die Ausnahme sein als die Regel: „Das Tragen von hohen Absätzen verändert die Körperhaltung und führt zu einer unnatürlichen Belastung der Beine und Füße. Insbesondere die Wadenmuskulatur wird nicht richtig aktiviert, was ebenfalls die Blutzirkulation in den Beinen negativ beeinträchtigen kann.