Forscher entwickelten kleinsten Herzschrittmacher der Welt

Sein Kollege Bozhi Tian von der Universität in Chicago, der nicht an dem Projekt beteiligt war, sprach von einem "Durchbruch", der auch Fortschritt in anderen Bereichen der Medizin anstoßen könnte. Ihr Ziel sei es, Kindern zu helfen, die mit einem angeborenen Herzfehler in der Woche nach einer Operation auf einen temporären Schrittmacher angewiesen sind, erklärten die an der Entwicklung beteiligten Wissenschafter. Der winzige Herzschrittmacher könnte auch Erwachsenen helfen, sich von einer Operation am Herzen zu erholen.

Weltweit tragen Millionen von Menschen permanente Herzschrittmacher, die das Herz mit elektrischen Impulsen stimulieren und damit sicherstellen, dass es normal schlägt. Bisher werden die Elektroden von temporären Schrittmachern auf die Herzmuskel genäht. Die Kabel des Geräts werden am Brustkorb des Patienten befestigt. Wenn der Schrittmacher nicht mehr gebraucht wird, muss medizinisches Personal die Kabel entfernen, wodurch es zu Verletzungen kommen kann.

Der US-Astronaut Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, war 2012 an inneren Blutungen gestorben, nachdem sein temporärer Herzschrittmacher entfernt worden war. Der neu entwickelte Herzschrittmacher ist kabellos und soll sich, wenn er nicht mehr gebraucht wird, im Körper auflösen.