Fieber: Eine natürliche Klimakatastrophe für Keime

Fieber fühlt sich schlecht an. Deshalb greifen viele von uns sofort zu Medikamenten, um es zu senken. Doch ist das wirklich eine gute Idee? Fieber ist eine der ältesten Waffen unseres Körpers im Kampf gegen Krankheitserreger. Was passiert bei Fieber, warum stärkt es unser Immunsystem – und wann sollten wir eingreifen?

Unsere Körpertemperatur ist kein Zufall. Mit rund 37°C sind wir perfekt darauf abgestimmt, gesund zu funktionieren. Gleichzeitig macht uns diese Wärme erstaunlich widerstandsfähig gegen Parasiten wie Pilze, die kältere Temperaturen bevorzugen. Doch manchmal reicht unsere normale Körpertemperatur nicht aus, um Eindringlinge abzuwehren. Dann tritt Fieber in Aktion – eine gezielte, temporäre "Klimaerwärmung", die Krankheitserreger aus ihrer Komfortzone wirft.

Das Prinzip ist einfach: Die meisten Mikroben haben eine ideale Temperaturspanne, in der sie sich vermehren und gedeihen können. Ein plötzlicher Temperaturanstieg – ausgelöst durch chemische Signalstoffe, sogenannte Pyrogene – stresst die Eindringlinge, verlangsamt ihre Vermehrung und beschädigt ihre Zellstrukturen. Fieber ist so effektiv, dass es sich über 600 Millionen Jahre in der Evolution fast aller Tierarten erhalten hat: Von Fischen, die wärmeres Wasser aufsuchen, bis hin zu Säugetieren, die ihre Körpertemperatur drastisch erhöhen.