Europas Eissorte des Jahres heißt "Halleluja"

In Rom lebt die Chance auf ein "Halleluja" bereits einen Tag davor, am 23. März, wenn dort die große Eisverkostung in der Nähe des Petersdoms stattfinden soll. Sponsor ist hier der Vatikan und Italiens Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Europäische Eishersteller präsentieren an diesem Tag Kreationen, die vom Thema des Jubeljahres "Pilger der Hoffnung" inspiriert sein sollen. So wolle man eine Botschaft des Friedens, der Gastfreundschaft und des Teilens unter Pilgern und Eisliebhabern verbreiten, so die Veranstalter. Die internationale Fachmesse des Eiscreme- und Konditorenhandwerks SIGEP findet von Samstag bis kommenden Dienstag in Rimini statt.