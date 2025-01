Emotional stabile Menschen sind geduldiger

Für die Studien sollten Menschen ihre Reaktionen auf verschiedene frustrierende Alltagssituationen überprüfen. Eine Person stellte sich einen Stau vor, eine andere beschrieb eine lange und langweilige Sitzung. Und weitere erinnerten sich daran, wie es sich anfühlt, in einem Wartezimmer festzusitzen. Die Teilnehmer:innen beschrieben, wie sie sich als Reaktion auf jede dieser Situationen fühlen würden und ob sie ihrer Ungeduld mit Ablenkung, tiefem Atmen oder Sehen der Vorteile begegnen.

Die Studienergebnisse machen drei Szenarien deutlich, die bei der Ungeduld „eine maximale Katastrophe“ bedeuten würden: Wenn viel auf dem Spiel steht, wenn das Warten unangenehm ist und wenn jemand eindeutig für diese Verzögerung verantwortlich ist. Die Studienteilnehmer erwiesen sich zudem als ungeduldiger, wenn die Verspätung länger dauerte, als sie angenommen hatten. Das galt überraschenderweise jedoch nicht, wenn die Verzögerung relativ lang oder kurz war.

Obwohl bei diesen Studien fast jede teilnehmende Person angegeben hat, in diesen frustrierenden Situationen zumindest etwas ungeduldig zu sein, erwiesen sich manche geduldiger als andere. Teilnehmer:innen, die entspannter mit Situationen mit offenem Ausgang umgehen konnten und emotional stabiler waren, gaben an, dass sie in diesen Situationen nicht zu ungeduldig sein würden. Personen, die emotional kompetenter waren und über eine bessere Selbstregulierung verfügten, sagten, dass sie mit mehr Geduld reagieren würden. Das galt auch dann, wenn sie anfangs ungeduldig waren. Zudem sagten auch Umgänglichkeit und hohe Empathiewerte Geduld als Reaktion voraus.