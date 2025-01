Hautpflege im Winter: Was bei trockener Haut, Neurodermitis oder Rosazea zu beachten ist

„Auch im Winter ist die UV-Strahlung aktiv, insbesondere UVA-Strahlen, die tief in die Haut eindringen und die Hautalterung fördern. In schneebedeckten Gebieten wird die Strahlung zusätzlich reflektiert, was die Intensität erhöht“, erklärt Dr. Kager. Für den Alltag empfiehlt sie einen Lichtschutzfaktor (LSF) bis 30, bei Wintersport oder Schneegebieten sollte ein LSF 50 verwendet werden.